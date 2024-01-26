В немецком городе Ульм вооруженный мужчина захватил заложников в кофейне Starbucks

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:01
Фото: Aron Yigin/Unsplash

В немецком городе Ульм вооруженный мужчина захватил заложников в кофейне Starbucks. Об этом сообщил Bild.

По предварительным сообщениям, злоумышленник удерживал четырех человек. Позднее в СМИ заявили, что во власти преступника может находиться только один человек.

К месту происшествия прибыл большой отряд полиции. Он оцепил кафе, вокруг которого собрались более 100 человек. Позднее преступник покинул здание кофейни вместе с заложником и попытался скрыться.

Полиция применила огнестрельное оружие. В результате злоумышленника удалось задержать. При себе у него обнаружили несколько пистолетов и длинноствольное ружье. Заложник в ходе перестрелки не пострадал.

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Теги:
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