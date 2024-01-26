Кейт Хадсон снимется в комедийном сериале Минди Калинг. Его выпустит Netflix

Американская актриса Кейт Хадсон, известная по фильмам «Война невест» и «Модная мамочка», снимется в комедийном сериале, который разработает для Netflix Минди Калинг («Офис», «Проект Минди»). Об этом сообщил Deadline.
Хадсон выступит исполнительным продюсером проекта наряду с Калинг. Сериал вдохновлен центральным офисом баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Его разработкой занималась изначально Элайн Ко («Американская семейка»).
Теперь шоураннером проекта станет Дэвид Стассен. Над сценарием сериала будут работать Калинг, Стассен и Айк Баринхольц. Среди продюсеров будет президент «Лейкерс» Джини Басс.
Сериал расскажет о Айле Гордон — единственной сестре соперничающих между собой братьев, которая всю жизнь оставалась незамеченной и недооцененной. Когда ее брату приходится уйти в отставку из‑за скандала, Айла неожиданно становится президентом профессиональной баскетбольной франшизы и семейного бизнеса.
У амбициозной женщины наконец появляется шанс доказать своим братьям, совету директоров и всему спортивному сообществу, что она может справиться с этой работой — быть лидером в спорте, где доминируют мужчины.
В сериале будет десять эпизодов. Их создадут компании Kaling International и Warner Bros. Television. Когда проект выйдет на экраны, пока неясно.