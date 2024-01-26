Лента стала для Патела режиссерским дебютом. В ней он сыграл мужчину, который выходит из тюрьмы, чтобы вступить в битву против мира, погрязшего в корпоративной жадности и бездуховности. Он стремится отомстить тем, кто отнял у него все много лет назад.