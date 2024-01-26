Вышел трейлер фильма «Манкимэн» — режиссерского дебюта Дева Патела

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:58
Изображение: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Манкимэн», режиссером и исполнителем главной роли в котором выступил Дев Пател («Лев», «Миллионер из трущоб»).

Лента стала для Патела режиссерским дебютом. В ней он сыграл мужчину, который выходит из тюрьмы, чтобы вступить в битву против мира, погрязшего в корпоративной жадности и бездуховности. Он стремится отомстить тем, кто отнял у него все много лет назад.

Трейлер показывает, что герой зарабатывает на жизнь, участвуя в незаконных боях. На ринг он выходит в маске гориллы, а в свободное от боев время выходит на охоту за криминальной элитой Мумбаи.

Фильм выйдет в кинопрокат 5 апреля. В нем сыграли Шарлто Копли («Район № 9»), Питобаш, Випин Шарма, Сикандар Кхер, Собхита Дхулипала, Ашвини Кхалсекар, Адити Калкунте и Макранд Дешпанд.

Пател выступил соавтором сценария картины наряду с Полом Ангунавелой и Джоном Колли. Продюсерами проекта стали Пател, Джордан Пил, Джомон Томас, Вин Розенфелд, Иэн Купер, Бэзил Иваник, Эрика Ли, Кристин Хеблер и Анджай Нагпал.

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