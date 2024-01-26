Российский экономист Сергей Гуриев* стал деканом Лондонской школы бизнеса — одного из самых престижных учебных заведений в области экономики и финансов. О его назначении рассказали на сайте LBS.
В данный момент Гуриев* работает проректором Парижского института политических исследований (Sciences Po), там он также преподает экономику. Деканом LBS специалист станет в начале нового академического года.
«Я взволнован, горд и польщен тем, что меня выбрали новым деканом LBS. Я восхищаюсь этим учреждением. Я горячо поддерживаю миссию и ценности школы и с нетерпением жду совместной работы с выдающейся командой и выпускниками LBS», — заявил Гуриев*.
В России Гуриев* возглавлял Новую экономическую школу в Москве. В 2013 году он покинул Россию, после того как публично поддержал критиков президента страны Владимира Путина. После этого он выступал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития и начал сотрудничество с Science Po.
* Сергей Гуриев признан Минюстом России иностранным агентом.