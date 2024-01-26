Экономист Сергей Гуриев* стал деканом Лондонской школы бизнеса

В России Гуриев* возглавлял Новую экономическую школу в Москве. В 2013 году он покинул Россию, после того как публично поддержал критиков президента страны Владимира Путина. После этого он выступал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития и начал сотрудничество с Science Po.