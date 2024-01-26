Джон Сина в роли фальшивого друга в трейлере комедии «Рики Стэники»

Уловка отлично работала на протяжении 25 — до тех пор, пока ребенок Джея Ти не рождается на шесть недель раньше срока, пока троица «навещает Рики в больнице» (на самом деле они живут в Атлантик-Сити). Тогда друзья решают нанять в Атлантик-Сити актера, чтобы тот сыграл Стэники и замел следы.