Джон Сина в роли фальшивого друга в трейлере комедии «Рики Стэники»

Prime Video опубликовал трейлер комедийного фильма «Рики Стэники». Его премьера состоится 7 марта.
Сюжет рассказывает о трех лучших друзьях, которые придумываю четвертого фальшивого приятеля по имени Рики Стэники. Он становится козлом отпущения, на которого друзья сваливают все свои ошибки,
Уловка отлично работала на протяжении 25 — до тех пор, пока ребенок Джея Ти не рождается на шесть недель раньше срока, пока троица «навещает Рики в больнице» (на самом деле они живут в Атлантик-Сити). Тогда друзья решают нанять в Атлантик-Сити актера, чтобы тот сыграл Стэники и замел следы.
В фильме снялись Зак Эфрон, Джон Сина, Жермен Фаулер, Эндрю Сантино, Лекс Скотт Дэвис, Уильям Х. Мэйси, Аня Савчич и другие.
Режиссером выступил Питер Фаррелли («Тупой и ещё тупее», «Зеленая книга»). Картина ознаменовала возвращение постановщика к комедийному жанру.