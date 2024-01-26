Джон Сина в роли фальшивого друга в трейлере комедии «Рики Стэники»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:12
Фото: Prime Video/YouTube

Prime Video опубликовал трейлер комедийного фильма «Рики Стэники». Его премьера состоится 7 марта.

Сюжет рассказывает о трех лучших друзьях, которые придумываю четвертого фальшивого приятеля по имени Рики Стэники. Он становится козлом отпущения, на которого друзья сваливают все свои ошибки,

Уловка отлично работала на протяжении 25 — до тех пор, пока ребенок Джея Ти не рождается на шесть недель раньше срока, пока троица «навещает Рики в больнице» (на самом деле они живут в Атлантик-Сити). Тогда друзья решают нанять в Атлантик-Сити актера, чтобы тот сыграл Стэники и замел следы.

В фильме снялись Зак Эфрон, Джон Сина, Жермен Фаулер, Эндрю Сантино, Лекс Скотт Дэвис, Уильям Х. Мэйси, Аня Савчич и другие.

Режиссером выступил Питер Фаррелли («Тупой и ещё тупее», «Зеленая книга»). Картина ознаменовала возвращение постановщика к комедийному жанру.

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