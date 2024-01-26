В Южной Корее сняли ремейк сериала «Мажор»

Корейская версия под названием «Flex X Cop» и будет состоять из 16 серий. Сюжет рассказывает о сыне богача, который начинает работать в полиции и успешно закрывает дела с помощью своих денег и связей.
В оригинальной версии главные роли исполнили Павел Прилучный и Карина Разумовская, а в ремейке — звезда дорамы «Потомки солнца» Ан Бо Хен и Пак Чжи Хен («Клетки Юми»).
Релиз «Мажора» состоялся в 2014 году. Спустя два года он стал первым российским сериалом, права на который приобрел Netflix.
Права на адаптацию сериала приобрели продюсеры из более чем 40 стран. Среди них США, Испания, Польша, Сербия, Индия и другие.