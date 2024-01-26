Православные активисты обвинили липецкий вуз в сатанизме из‑за студенческого мероприятия

Проректор по воспитательной работе и куратор «Дозора» Сергей Поздняков рассказал «Подъему», что студентам начали поступать угрозы и они переживают по этому поводу. По словам Позднякова, ситуация «была вырвана из контекста» — в соцсетях распространились фото лишь злых персонажей, а добрых, которые против них боролись, никто не показал.