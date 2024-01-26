Православные активисты обвинили липецкий вуз в сатанизме из‑за студенческого мероприятия

Праворадикальное православное движение «Сорок сороков» обвинило студентов ЛГТУ в сатанизме. Поводом стало мероприятие «Дозор», которое проводится в липецком университете ежегодно.
В ходе «Дозора» первокурсники должны продемонстрировать свои страхи и борьбу с ними. Для этого они одеваются в наряды темных сил. Увидев фото с мероприятия, координатор «Сорок сороков» Владимир Носов обвинил вуз в пропаганде сатанизма, оскорблении чувств верующих и дискредитации Российской армии.
«Пожалуй, это была целенаправленная сатанинская вечеринка и диверсия против СВО и Церкви. На стене ЛГТУ даже написано: „Путин не помог“, „Володя лох“, нацистская свастика над словом Россия на английском языке, сатанинская пентаграмма», — заявили в движении.
«Пока Россия и наши герои воюют с мировым злом в зоне СВО, в тылу эти самые образы и символы зла транслируют в вузах молодежи», — добавили там и предложили жаловаться в прокуратуру.
Проректор по воспитательной работе и куратор «Дозора» Сергей Поздняков рассказал «Подъему», что студентам начали поступать угрозы и они переживают по этому поводу. По словам Позднякова, ситуация «была вырвана из контекста» — в соцсетях распространились фото лишь злых персонажей, а добрых, которые против них боролись, никто не показал.
Куратор «Дозора» также заявил, что большинство участников мероприятия помогают СВО — один из организаторов плетет защитные сети, другие помогали размещать беженце, сдавали кровь, «таскали гуманитарку». Он отметил, что пока заявление в полицию из‑за угроз не писал.