Остин Батлер занимался с тренером по диалекту, чтобы избавиться от акцента Элвиса Пресли

Остин Батлер рассказал, что перед съемками «Властелины воздуха» занимался с тренером по диалектом, чтобы избавиться от акцента Элвиса Пресли.
По словам актера, у него была всего неделя между съемками байопика База Лурманна об Элвисе и его нового сериала о Второй мировой войне. Поэтому ему было необходимо срочно избавиться от акцента.
«Я просто пытался вспомнить, кто я такой. Я пытался вспомнить, что мне нравится делать. В течение трех лет я думал только об Элвисе. А потом у меня была неделя отпуска, и я полетел в Лондон, а в то время там был COVID, так что я был на карантине 10 дней. Я подумал: „Отлично, теперь я могу потратить всю эту энергию на изучение Второй мировой войны“», — сказал он.
Батлер отметил, что посвятил годы своей жизни, чтобы сыграть Элвиса и так и не смог избавиться от акцента. После выхода байопика в 2022 году многие поклонники отметили в социальных сетях, что актер остается похож на музыканта в реальной жизни.
«Элвис» рассказывает о жизни певца, начиная с его военной карьеры и заканчивая успешным покорением нескольких музыкальных жанров — от поп-музыки до кантри и рок-н-ролла. Звездный путь короля рок-н-ролла показывают через призму сложных отношений с менеджером Паркером.
Премьера сериала «Властелины воздуха» состоялась 26 января на Apple TV+. Сюжет рассказывает о бойцах 100-й бомбардировочной группы, которые совершают опасные рейды над нацистской Германией.