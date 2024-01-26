Остин Батлер занимался с тренером по диалекту, чтобы избавиться от акцента Элвиса Пресли

«Я просто пытался вспомнить, кто я такой. Я пытался вспомнить, что мне нравится делать. В течение трех лет я думал только об Элвисе. А потом у меня была неделя отпуска, и я полетел в Лондон, а в то время там был COVID, так что я был на карантине 10 дней. Я подумал: „Отлично, теперь я могу потратить всю эту энергию на изучение Второй мировой войны“», — сказал он.