В правительстве Новосибирской области студентам сказали, что их жизнь «принадлежит народу и богу»

В правительстве Новосибирской области студентам сказали, что их жизнь принадлежит не им, а родителям, народу и богу. Цитату приводит «Гроза Новосибирск».
Руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук в День студента пришел на встречу с учащимися Новосибирского государственного педагогического университета. Отвечая на вопросы собравшихся, он назвал преступниками тех, кто хотел бы распоряжаться жизнью самостоятельно.
«Ваша жизнь — это не ваша заслуга, она вам не принадлежит. Ваша жизнь принадлежит родителям, народу и богу, если верите в него. Но не вам. Поэтому распоряжаться как хотите своей жизнью, вы не имеете права никакого. Вы преступники, если распоряжаетесь ей самостоятельно», — подчеркнул Федорчук.
Во время общения он также выразил мнение, что «у нас сейчас свободы много, даже лишняя есть». Её пояснения «Гроза» не приводит.
Также Федорчук говорил о важности семьи: «Кажется, что семья сегодня не нужна, можно и без нее. Можно, но если вы хотите, чтобы ваши внуки жили в обществе, были русскими и развивали российскую цивилизацию семья необходима, без нее не будет будущего».
Ещё, говоря о школьном образовании, чиновник назвал основными предметами лишь математику и русский язык. «Всё остальное это бред, включая историю», — добавил он.
Кроме того, Федорчук отметил, что «менять мир вокруг — это надо быть полным дураком». «Зачем мечтать о несбыточном, нужно менять всегда себя», — считает представитель регионального правительства.
«Гроза» отмечает, что лета 2023 года Федорчук занимал должность министра образования Новосибирской области. Тогда он также встречался со студентами и советовал им не читать «либеральный интернет».