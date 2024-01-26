В правительстве Новосибирской области студентам сказали, что их жизнь «принадлежит народу и богу»

«Ваша жизнь — это не ваша заслуга, она вам не принадлежит. Ваша жизнь принадлежит родителям, народу и богу, если верите в него. Но не вам. Поэтому распоряжаться как хотите своей жизнью, вы не имеете права никакого. Вы преступники, если распоряжаетесь ей самостоятельно», — подчеркнул Федорчук.