В правительстве Новосибирской области студентам сказали, что их жизнь «принадлежит народу и богу»

Максим Саблин
Сегодня в 17:10
Фото: телеграм-канал "Движение Первых Новосибирская область"

В правительстве Новосибирской области студентам сказали, что их жизнь принадлежит не им, а родителям, народу и богу. Цитату приводит «Гроза Новосибирск».

Руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук в День студента пришел на встречу с учащимися Новосибирского государственного педагогического университета. Отвечая на вопросы собравшихся, он назвал преступниками тех, кто хотел бы распоряжаться жизнью самостоятельно.

«Ваша жизнь — это не ваша заслуга, она вам не принадлежит. Ваша жизнь принадлежит родителям, народу и богу, если верите в него. Но не вам. Поэтому распоряжаться как хотите своей жизнью, вы не имеете права никакого. Вы преступники, если распоряжаетесь ей самостоятельно», — подчеркнул Федорчук.

Во время общения он также выразил мнение, что «у нас сейчас свободы много, даже лишняя есть». Её пояснения «Гроза» не приводит.

Также Федорчук говорил о важности семьи: «Кажется, что семья сегодня не нужна, можно и без нее. Можно, но если вы хотите, чтобы ваши внуки жили в обществе, были русскими и развивали российскую цивилизацию семья необходима, без нее не будет будущего».

Ещё, говоря о школьном образовании, чиновник назвал основными предметами лишь математику и русский язык. «Всё остальное это бред, включая историю», — добавил он.

Кроме того, Федорчук отметил, что «менять мир вокруг — это надо быть полным дураком». «Зачем мечтать о несбыточном, нужно менять всегда себя», — считает представитель регионального правительства.

«Гроза» отмечает, что лета 2023 года Федорчук занимал должность министра образования Новосибирской области. Тогда он также встречался со студентами и советовал им не читать «либеральный интернет».

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+