Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет клуб по окончании сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что покинет клуб по окончании сезона спустя девять лет работы. Об этом сообщило Би-би-си.
«Я обожаю абсолютно все, что связано с клубом; все, что связно с городом; все, что связано с нашими фанатами. Я обожаю команду. Но это лишь должно дать вам понять, насколько я уверен в своем решении. Я не могу делать работу снова и снова. После всего, через что мы прошли вместе, наименьшее, что я должен вам, — это правда. И правда в этом», — прокомментировал отставку Клопп в своем обращении.
Немецкий тренер возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством в сезоне 2019/2020 клуб выиграл чемпионат Англии — впервые с 1990 года. Также в 2019 году вместе с Клоппом клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Тренер сообщил команде о своем решении в ноябре 2023 года. Его контракт был рассчитан до 2026 года, отмечает Би-би-си.