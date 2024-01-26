Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет клуб по окончании сезона

«Я обожаю абсолютно все, что связано с клубом; все, что связно с городом; все, что связано с нашими фанатами. Я обожаю команду. Но это лишь должно дать вам понять, насколько я уверен в своем решении. Я не могу делать работу снова и снова. После всего, через что мы прошли вместе, наименьшее, что я должен вам, — это правда. И правда в этом», — прокомментировал отставку Клопп в своем обращении.