В России снимут свою версию «Зорро»

«А теперь мы решили объединить эти два компонента успеха и снять собственный сериал по мотивам всем известной и давно любимой во всем мире истории. С течением времени „Зорро“ постоянно менялся, и мы видели уже немало иностранных версий. Уверен, что сегодня и нам тоже есть что привнести в эту историю», — добавил он.