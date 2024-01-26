В России снимут свою версию «Зорро»

«ТВ-3» снимет свою версию «Зорро». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала.
Российский сериал «Зорро» уже запустили в производство. В настоящее время идет работа над сценарием.
По сюжету знаменитый мститель в маске вынужденно бежит из Калифорнии и скрывается в Европе. Через некоторое время наемные убийцы обнаруживают Зорро в России. Действие проекта развернется в 1840 году.
Генеральный продюсер «ТВ-3» Константин Обухов рассказал, что после ухода мейджоров с российского рынка телеканал смог стабилизировать свои показатели и привлечь новых зрителей за счет продвижения собственных проектов и громких новинок.
«А теперь мы решили объединить эти два компонента успеха и снять собственный сериал по мотивам всем известной и давно любимой во всем мире истории. С течением времени „Зорро“ постоянно менялся, и мы видели уже немало иностранных версий. Уверен, что сегодня и нам тоже есть что привнести в эту историю», — добавил он.
25 января в «Художественном» состоялась закрытая премьера международного сериала «Зорро». Его снял испанский режиссер Хавьер Кинтас, известный по работе над сериалами «Бумажный дом» и «Физика или химия».
Главные роли исполнили Мигель Бернардо («Элита») и мексиканская актриса Рената Нотни. Также в шоу снялись Далия Сиухкоатль, Эмильяно Сурита и Джоэль Боскед.