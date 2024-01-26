Никиту Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:15
Фото: Wink Originals, Start

Никиту Кологривого из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

На сайте опубликовали личные данные актера и ссылки на его страницы в соцсетях. Еще в базу внесли информацию о его бывшей жене — актрисе Александрине Питиримовой.

Кологривого обвинили в «публичной поддержке российской агрессии», «сознательном нарушении государственной границы Украины», «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В январе в сети всплыло видео, записанное летом 2023 года во время съемок ремейка фильма «В августе 44-го». На нем Кологривый благодарит участников спецоперации за безопасность и возможность заниматься творчеством.

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