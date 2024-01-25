Звезда «Убийц цветочной луны» Лили Гладстоун сыграет в фильме «Полиция памяти» по роману Еко Огавы

Американская актриса Лили Гладстоун, известная по фильму «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, снимется в картине «Полиция памяти» по роману Еко Огавы. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Лента расскажет о жителях безымянного острова, большинство жителей которого подвержены коллективной амнезии. Стирание памяти вызывают действия организации под названием Полиции памяти.
Сюжет будет развиваться вокруг писательницы, которая попытается спрятать своего редактора от Полиции памяти. Редактор, в свою очередь, вдохновляет женщину на создание книги.
Гладстоун сыграет в картине главную роль. Сценарий фильм напишет Чарли Кауфман («Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние чистого разума»), а режиссером проекта выступит Рид Морано («Рассказ служанки», «Кажется, мы остались одни»).
Какие еще артисты войдут в актерский состав ленты, пока неизвестно. Продюсерами «Полиции памяти» станут Мартин Скорсезе и Еко Огава.
Огава опубликовала роман «Полиция памяти» в 1994 году. Книга представляла собой меланхоличную историю в духе произведений Франца Кафки с отсылками к роману Джорджа Оруэлла «1984». Англоязычный перевод «Полиции памяти» получил номинацию на Международную Букеровскую премию.