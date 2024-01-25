Расселл Кроу пытается сохранить свою память и раскрыть убийство в трейлере «Спящих псов»

На ютуб-канале The Avenue Film опубликовали трейлер фильма «Спящие псы», который поставил режиссер Адам Купер, написавший сценарии к фильмам «Нас приняли!» и «Кредо убийцы».
Главную роль в картине исполнил Расселл Кроу («Гладиатор», «Игры разума»). Актер сыграл детектива, страдающего от проблем с памятью. Чтобы справиться с ними, он проходит экспериментальное лечение, а также берется за новое расследование.
Он решает выяснить обстоятельства кровавого убийства, в котором обвинили молодого афроамериканца. Парень утверждает, что не виновен в преступлении — и детектив, кажется, готов ему поверить.
В основу «Спящих псов» лег роман Э.О. Чировичи «Книга зеркал», вышедшая в 2017 году. Сценарий картины написал Купер вместе с Биллом Коллажем. Для Купера лента стала режиссерским дебютом.
«Наша память о прошлом — то, что дает нам представление о том, кто мы есть. Персонаж, лишенный этого качества, обладает очень сложным типом человечности — и нет никого лучше в воплощении сложных характеров, чем Расселл Кроу», — заявил Купер.
Премьера «Спящих псов» в кинотеатрах состоится 22 марта. В фильме, помимо Кроу, можно будет увидеть Томми Флэнагана, Карен Гиллиан, Мартона Чокаса, Гарри Гринвуда и Томаса М. Райта.