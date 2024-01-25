Дженнифер Лопес спродюсирует фильм по мотивам мультсериала «Боб-строитель»

Мультсериал «Боб-строитель» вышел на экраны в 1998 году. Он был показан в более чем ста странах. Новые эпизоды шоу появлялись вплоть до конца 2011 года. В 2001 году появился полнометражный мультфильм «Боб-строитель: Памятное Рождество». В 2011 году мультсериал приобрела компания Mattel за 680 млн долларов.