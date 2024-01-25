Американская актриса и певица Дженнифер Лопес спродюсирует фильм по мотивам мультсериала «Боб-строитель». Об этом сообщил The Guardian.
Картина расскажет о путешествии главного героя в Пуэрто-Рико ради крупного строительного заказа. По сюжету Боб «займется проблемами, затрагивающими остров, и глубже вникнет в то, что означает строить».
Предполагается, что поездка Боба в Латинскую Америку должна стать возможностью для авторов проекта рассказать о «ярких и красночных особенностях» стран Карибского бассейна и их народов.
Режиссер для ленты пока не выбран. Сценарий напишет Фелипе Варгас, известный по короткометражке «Молочные зубы». Главную роль в фильме озвучит Энтони Рамос («Гамильтон», «На высоте мечты», «Звезда родилась»).
«Сочетание гениального видения истории Энтони и Фелипе позволит запечатлеть этого любимого персонажа таким образом, что его узнают выросшие с Бобом зрители и полюбят совершенно новые», — заявил президент Mattel Films Робби Бреннер.
Мультсериал «Боб-строитель» вышел на экраны в 1998 году. Он был показан в более чем ста странах. Новые эпизоды шоу появлялись вплоть до конца 2011 года. В 2001 году появился полнометражный мультфильм «Боб-строитель: Памятное Рождество». В 2011 году мультсериал приобрела компания Mattel за 680 млн долларов.