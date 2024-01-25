Сидни Суини ожидает ребенка в монастыре в трейлере «Непорочной»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:45
Изображение: Rotten Tomatoes Trailers/Unsplash

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Непорочная», главную роль в котором исполнила звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» Сидни Суини.

Актриса сыграла в ленте набожную девушку Сесилию, живущую в монастыре в Италии. Однажды она к своему изумлению обнаруживает, что ожидает ребенка. Окружающие называют беременность героини чудом, а ее начинают почитать как избранную.

Впрочем, судя по трейлеру фильма, жизнь девушки в статусе новой девы Марии не окажется легкой. Сесилия выяснит, что монастырь и его обитатели хранят темные секреты — куда более ужасающие, чем можно было бы представить.

Трейлер картины демонстрирует, как Сесилией овладевают мрачные силы, монахини нападают на девушку, а в монастыре происходит жуткое убийство. «Как мы можем доверять тому, что внутри тебя?» — спрашивает одна из подруг героини.

Режиссером картины выступил Майкл Мохан («Вуайеристы», «Сплошной отстой!»). Сценарий хоррора написал Эндрю Лобел. Роли в фильме сыграли Альваро Морте и Бенедетта Поркаролли.

Премьера «Непорочной» намечена на 22 марта 2024 года.

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