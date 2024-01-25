В США глухой ребенок впервые обрел слух благодаря генной терапии

Он отметил, что «эти исследования могут в будущем открыть путь для воздействия на более чем 150 других генов, некоторые из которых вызывают потерю слуха у детей». Гермиллер также добавил, что ученым предстоит еще выяснить, «насколько улучшается слух и может ли этот уровень сохраняться в течение многих лет».