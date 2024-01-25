В России запретили увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет

Госдума приняла в третьем и заключительном чтении законопроект, запрещающий работодателям увольнять одинокого родителя, пока ребенку не исполнится 16 лет. Об этом говорится на сайте думской базы.
Раньше Трудовой кодекс запрещал увольнять одиноких матерей и иных лиц, воспитывающих детей до 14 лет. Автором инициативы о расширении льготы еще на два года назад выступил председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
Изменения внесут в статью 261 Трудового кодекса («Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора»).
«Предлагаемое законопроектом повышение уровня гарантий при расторжении трудового договора будет распространяться и на супругов граждан — участников специальной военной операции, а также в ряде случаев на их родственников, если те воспитывают ребенка без матери», — подчеркивается в документе.
Нилов подчеркнул, что в перспективе надо идти дальше и корректировать планку до 18 лет. «Это возможность для неполных семей гарантировать постоянный доход», — добавил он.