Кит Харингтон спродюсирует сериал «Империя грязи»

Британский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», спродюсирует сериал «Империя грязи». Об этом сообщил Deadline.
Телепроект станет триллером, который описывают как «очень британский вестерн». Его героем станет парень, обнаруживший, что его семья занимается наркоторговлей. Харингтон может сыграть центрального персонажа шоу.
В сериале будет восемь эпизодов. По сюжету успешный и знаменитый в городе мужчина по имени Джейк отправляется на ферму своей семьи, чтобы посетить свадьбу дальнего родственника.
Джейк не появлялся дома 15 лет, но после трагического несчастного случая вынужден стать главой семьи. Возвращение в деревню приводит к поразительному открытию: отец Джейка управлял многомиллионным наркобизнесом.
«Гэллоуэи — это семья, борющаяся за выживание, борющаяся со своей идентичностью, травмами и бременем наследия, поскольку древние традиции сталкиваются с нравами современной Британии», — рассказали создатели шоу.
Помимо Харингтона, продюсированием сериала займется компания Thriker Films Дэниела Уэста, а также студия New Pictures. Глава New Pictures Уиллоу Гриллз заявила, что проект будет «захватывающим, опасным и веселым, но всегда с обжигающей эмоциональной основой».