Участвовавший в перформансе Марины Абрамович артист подал в суд на музей МоМА из‑за домогательств

Артист-перформер Джон Бонафеде подал в суд на Музей современного искусства в Нью-Йорке (МоМА) из‑за того, что его посетители домогались его во время выступления на выставке Марины Абрамович. Об этом сообщил The Guardian.
В 2010 году Бонафеде был в числе артистов, которые в обнаженном виде находились на территории экспозиции. Они стояли лицом к лицу в дверном проеме, а гости выставки должны были протискиваться между ними, чтобы перемещаться по галерее.
По словам Бонафеде, а ходе перформанса он семь раз подвергся харассменту. При этом сотрудники музея никак не защитили артиста. Художник заявил, что его домогались пять человек.
Все они, как рассказал перформер, были мужчинами старшего возраста. Проходя мимо Бонафеде, они поворачивались к нему лицом, а затем щупали артиста за гениталии.
Бонафеде поделился, что был в шоке от поведения посетителей выставки. Он отметил, что из‑за этого даже не сообщил о первом инциденте службе безопасности, однако пожаловался на последующие домогательства.
Бонафеде утверждает, что рассказал о произошедшем также режиссеру выставки. Тем не менее МоМА «намеренно и по халатности не предпринял корректирующих действий, чтобы предотвратить повторение нападений».
По словам художника, музей отказался раскрыть личности напавших на него людей. Однако Бонафеде выяснил, что в числе его обидчиков был один корпоративный член МоМА, членство которого в данный момент уже отозвано.
Перформанс, в котором участвовал Бонафеде, назывался «Невесомость». Его придумала в 1978 году сербская художница Марина Абрамович. Впервые она представила его в Болонье вместе со своим партнером Улаем.
В рамках ретроспективы своего творчества в МоМА в 2010 году Абрамович повторила несколько своих культовых перформансов, в том числе «Невесомость», но уже с участием других артистов. Сама Абрамович занималась перформансом «В присутствии художника».