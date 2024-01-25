На ютуб-канале A24 опубликовали трейлер фильма «Вторник», в котором сыграли звезда сериала «Сайнфелд» Джулия Луис-Дрейфус и известная по «Анне Болейн» Лола Петтикрю.
Актрисы предстали в образе матери и дочери. По сюжету героиня Петтикрю смертельно больна и стремится подготовить к неизбежному маму (Луис-Дрейфус), которая не представляет без нее свою жизнь.
«Вторник» станет режиссерским дебютом Даины Ониунас-Пусич. Картина расскажет об отношениях двух женщин и их встрече с фантастическим говорящим попугаем по кличке Смерть. Его в фильме озвучил Аринзе Кене («Пас», «Король Лир», «Пиарщица»).
Премьера «Вторника» состоялась в сентябре 2023 года на кинофестивале в Теллерайде. Позднее ленту также показали на Лондонском кинофестивале. Когда фильм выйдет в кинопрокат, пока неясно.