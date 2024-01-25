Московская, Челябинская и Иркутская области вошли в число самых экологически опасных регионов России

Московская, Астраханская, Ростовская, Челябинская, Курганская и Иркутская области, а также Забайкальский и Красноярский края, Хакасия и Бурятия вошли в список регионов России с худшей экологией в 2022 году. Об этом рассказал исследовательский проект «Если быть точным».
Сотрудники проекта сравнили показатели загрязнения воздуха, почвы, воды и обращения с отходами. На основе данных они составили рейтинг самых неэкологичных регионов страны. Как отмечают исследователи, в список регионов с плохой экологией попали субъекты из всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского.
Регионами с лучшими экологическими показателями стали Адыгея и Марий Эл, Пензенская и Орловская области. «В регионах с самым низким рейтингом состояние окружающей среды заметно опаснее, чем в остальных, и проблемы нужно решать срочно. Но говорить, что в регионах-лидерах нет никаких экологических проблем, нельзя», — уточняет аналитик «Если быть точным» Владимир Омелин.
По данным проекта, по показателям доступа к чистой воде хуже всего обстоит ситуация в Калмыкии — питьевой водой там обеспечены лишь 8% населения. На второе место попала Тыва, где доступ к качественной воде есть у 38% жителей региона.
Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод обнаружили в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области и Краснодарском крае. Всего в этих регионах сбрасываются 29% всех загрязненных сточных вод в стране.
В антирейтинг по состоянию воздуха попали Красноярский край и Иркутская область. Самый чистый воздух — в Ленинградской, Новгородской и Московской областях, а также в Чукотском автономном округе и Карачаево-Черкесии.
Также с помощью данных Роспотребнадзора сотрудники проекта выяснили, что дополнительная смертность из‑за плохой экологии выросла в 2022 году по всей стране на 9% и достигла 25,5 тыс.
«Минимум 49% городского населения России — более 52 млн человек — живет в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, а дополнительная смертность из‑за грязного воздуха за год выросла на 15% и достигла 7678 смертей», — заявили авторы исследования. Кроме того, по их данным, от загрязненной питьевой воды в течение 2022 года могли умереть 11 тыс. человек.