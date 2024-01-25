Московская, Челябинская и Иркутская области вошли в число самых экологически опасных регионов России

«Минимум 49% городского населения России — более 52 млн человек — живет в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, а дополнительная смертность из‑за грязного воздуха за год выросла на 15% и достигла 7678 смертей», — заявили авторы исследования. Кроме того, по их данным, от загрязненной питьевой воды в течение 2022 года могли умереть 11 тыс. человек.