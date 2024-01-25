В Ватикане впервые приговорили священника по делу о сексуализированном насилии

Апелляционный суд Ватикана признал священника Габриеле Мартинелли виновным в сексуализированном насилии. Об этом пишет Reuters.
Это первый подобный случай в Ватикане. Священника приговорили к 2,5 года тюрьмы, оштрафовали на 1000 евро и обязали выплатить судебные издержки пострадавшему, имя которого не раскрывается.
По данным агентства, инциденты произошли в 2008–2009 годах во время обучения в подготовительной семинарии святого Пия X, которая готовит папских прислужников. Сообщается, что Мартинелли принуждал к сексу своего несовершеннолетнего сокурсника.
Процесс над священником начался четыре года назад. Это стало первым делом о сексуализированном насилии в Ватикане, после того как папа Франциск обязал священников и служителей церкви сообщать властям о подобных нарушениях.
В октябре 2021 года суд оправдал Мартинелли и бывшего ректора семинарии Энрико Радиче. Последнего обвиняли в сокрытии фактов насилия. Тогда суд не нашел доказательств и заявил, что по некоторым частям дела истек срок исковой давности.