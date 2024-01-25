Юрий Стоянов в трейлере комедии «Артист с большой дороги»

Режиссером сериала выступил Дмитрий Грибанов, снимавший второй сезон «Вампиров средней полосы». «Это не персонаж из „Городка“, это полное перевоплощение Юрия Николаевича. Мы как‑то снимали небольшой эпизод около школы, и одна женщина из массовки подошла и говорит мне: „Ой, а вы знаете, вот эта актриса взрослая, которая сейчас на площадке с ребенком, она мне так напомнила Юру Стоянова!“ И я понял, что это работает», — рассказал он.