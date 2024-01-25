Юрий Стоянов в трейлере комедии «Артист с большой дороги»

В сети появился трейлер комедийного сериала «Артист с большой дороги». Его премьера состоится в 2024 году, точная дата не называется.
Сюжет рассказывает о воре-рецидивисте по кличке Артист. Он выходит из тюрьмы после третьего срока и решает завязать с криминальным прошлым. Для этого Артисту нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме.
Однако сейчас там живут невестка и внуки. Чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.
Главную роль в сериале исполнил Юрий Стоянов. Еще в нем снялись Филипп Бледный («Папины дочки»), Юрий Ицков («Ивановы-Ивановы»), Анна Глаубэ («Бывшие»), Наталья Щукина («Гранд»), Антон Шаврин («Стрим»), Александр Самойленко («Холоп») и другие.
Режиссером сериала выступил Дмитрий Грибанов, снимавший второй сезон «Вампиров средней полосы». «Это не персонаж из „Городка“, это полное перевоплощение Юрия Николаевича. Мы как‑то снимали небольшой эпизод около школы, и одна женщина из массовки подошла и говорит мне: „Ой, а вы знаете, вот эта актриса взрослая, которая сейчас на площадке с ребенком, она мне так напомнила Юру Стоянова!“ И я понял, что это работает», — рассказал он.