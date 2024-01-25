«Яндекс», VK и «Тинькофф» стали самыми привлекательными работодателями для российских студентов

При этом, судя по исследованию, студенты рассчитывают, что, совмещая работу с учебой, они смогут получать до 61 тыс. рублей, а после окончания вуза — 81,9 тыс. Также опрос показал, что за последний год вырос процент работающих студентов — с 53 до 61%.