«Яндекс», VK и «Тинькофф» стали самыми привлекательными работодателями для российских студентов

Компании «Яндекс», VK и «Тинькофф» вошли в топ-3 наиболее привлекательных работодателей для российских студентов старших курсов. Об этом рассказал РБК со ссылкой на данные компании по найму молодых специалистов FutureToday.
Самым популярным среди опрошенных студентов стал «Яндекс»: в компании хотели бы работать почти треть респондентов (32%). Рейтинг VK составил 22,3%, а «Тинькофф» — 17,8%. В самую популярную десятку списка также вошли Сбербанк (17,3%), «Газпром» (15,8%), Ozon (10,5%), «Газпром нефть» (9,4%), Avito (7%), 2ГИС (6,8%) и Huawei (6,5%).
При этом, судя по исследованию, студенты рассчитывают, что, совмещая работу с учебой, они смогут получать до 61 тыс. рублей, а после окончания вуза — 81,9 тыс. Также опрос показал, что за последний год вырос процент работающих студентов — с 53 до 61%.
Исследование провели осенью 2023 года среди студентов старших курсов топовых российских вузов. Всего в нем приняли участие учащиеся 238 факультетов 68 вузов из 31 города России.
Издание отмечает, что до ухода с российского рынка части крупных западных компаний в топ-5 самых привлекательных работодателей входили «Яндекс», Google, Apple, «Газпром» и Сбербанк.