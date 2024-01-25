Умерла певица Мелани, выступавшая на Вудстоке в 1969 году

Американская певица и автор песен Мелани Энн Сафка-Шекерик, выступавшая под псевдонимом Мелани, скончалась в возрасте 76 лет. О смерти артистки сообщил ее агент из фирмы Glass Onyon PR, передает Variety.
Причины смерти певицы пока неизвестны. В последние месяцы она была занята записью нового кавер-альбома «Second Hand Smoke», который стал бы ее 32-м студийным релизом.
«Наши сердца разбиты, но мы хотим поблагодарить каждого из вас за то, как вы любили нашу маму. Она любила вас не меньше. Она была одной из самых талантливых, сильных и влюбленных в свое дело женщин своего времени, и каждая сыгранная ею нота отражала это. Наш мир стал гораздо более тусклым, но мы знаем, что где‑то там, наверху, она с улыбкой смотрит на нас», — написали дети певицы Лайла, Джорди и Бо в соцсетях.
Первый хит Мелани «Lay Down» вышел в 1970 году и достиг шестого места в топ-100 чарта Billboard. Впоследствии она попадала в рейтинг с треками «Brand New Key», и «What Have They Done to My Song Ma».
В 1969 году певица также отметилась выступлением на легендарном фестивале Вудсток в 1969 году, где она разделила сцену с The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival и Джими Хендриксом.