Умерла певица Мелани, выступавшая на Вудстоке в 1969 году

«Наши сердца разбиты, но мы хотим поблагодарить каждого из вас за то, как вы любили нашу маму. Она любила вас не меньше. Она была одной из самых талантливых, сильных и влюбленных в свое дело женщин своего времени, и каждая сыгранная ею нота отражала это. Наш мир стал гораздо более тусклым, но мы знаем, что где‑то там, наверху, она с улыбкой смотрит на нас», — написали дети певицы Лайла, Джорди и Бо в соцсетях.