Японца, который поджег аниме-студию, приговорили к смертной казни

Суд в городе Киото приговорил 45-летнего Синдзи Аоба, который поджег анимационную студию Kyoto Animation, к смертной казни, передает Kyodo News.
Адвокаты Аоба пытались доказать, что обвиняемый психически нездоров, чтобы смягчить приговор. Однако прокуратора настаивала на наивысшей мере наказания, а суд постановил, что на момент совершения преступления поджигатель находился во вменяемом состоянии.
В 2019 году мужчина, обвинявший компанию в плагиате его романа, облил вход в здание Kyoto Animation бензином и поджег его. В результате пожара погибли 36 человек. Трагедия стала крупнейшим массовым убийством в Японии за 20 лет.
Сам поджигатель получил тяжелые ожоги и почти год проходил лечение. Он признал вину и заявил, что целью его нападения были именно сотрудники студии. В ходе пожара сгорел архив и заготовки для будущих проектов.