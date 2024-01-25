Netflix отказался от научно-фантастической драмы с Халле Берри из‑за задержек на постпродакшене

Netflix отказался от выпуска научно-фантастической драмы «Материнский корабль» с Халле Берри в главной роли. Завершить фильм не удалось из‑за многочисленных задержек на стадии постпродакшена, передает Variety.
Съемки фильма завершились в 2021 году. Написал и поставил фильм Мэттью Чапман, известный как автор «Шпионского моста» и «Французской сюиты», для него картина должна была стать режиссерским дебютом.
По сюжету женщина по имени Сара Морс, чей муж таинственным образом исчез с их фермы год назад, обнаруживает на заднем дворе своего дома странный внеземной объект, после чего она вместе со своими детьми отправляется в путь — за супругом и за правдой. Берри не только исполнила главную роль, но и выступила исполнительным продюсером.
Берри продолжит работать с Netflix над боевиком «Союз» о строителе (Марк Уолберг), которого в шпионский мир вовлекла его бывшая школьная возлюбленная. Стриминг также поддержал ее режиссерский дебют «Синяки», спортивную драму об опальном бойце ММА, который воссоединяется со своим брошенным сыном и возвращает себе силу. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Торонто в 2020 году.