Netflix отказался от научно-фантастической драмы с Халле Берри из‑за задержек на постпродакшене

По сюжету женщина по имени Сара Морс, чей муж таинственным образом исчез с их фермы год назад, обнаруживает на заднем дворе своего дома странный внеземной объект, после чего она вместе со своими детьми отправляется в путь — за супругом и за правдой. Берри не только исполнила главную роль, но и выступила исполнительным продюсером.