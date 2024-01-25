Джон Стюарт вернется на «The Daily Show»

Александр Голиков
Сегодня в 10:29
Изображение: The Daily Show/YouTube

Американский комик и продюсер Джон Стюарт, получивший популярность благодаря сатирической новостной передаче «The Daily Show», вернется на шоу в качестве ведущего. Об этом сообщил Variety.

Стюарт появится в эфире 12 февраля и будет освещать новости предстоящей президентской гонки в США по понедельникам. В другие дни программу будут вести его коллеги.

«Джон Стюарт — это голос нашего поколения, его возвращение на „The Daily Show“ — это есть для нас. Он поможет нам разобраться в безумии, которое неизменно будет нести электоральный сезон», — заявил Крис Маккарти, президент и генеральный директор Showtime/MTV Entertainment Studios. «В эпоху невероятного лицемерия и популизма, Джон — идеальный человек, чтобы пробираться сквозь демагогию и выводить политиков на чистую воду», — добавил он.

«Я решил воспользоваться транспортным порталом в последний год своей работоспособности», — прокомментировал комик в своих соцсетях.

Джон Стюарт — это человек, который как никто другой ассоциируется с «The Daily Show». Он вел программу с 1999 по 2015 год — тогда она называлась «The Daily Show with Jon Stewart». После его ухода место ведущего занял Тревор Ноа.

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