Джон Стюарт вернется на «The Daily Show»

«Джон Стюарт — это голос нашего поколения, его возвращение на „The Daily Show“ — это есть для нас. Он поможет нам разобраться в безумии, которое неизменно будет нести электоральный сезон», — заявил Крис Маккарти, президент и генеральный директор Showtime/MTV Entertainment Studios. «В эпоху невероятного лицемерия и популизма, Джон — идеальный человек, чтобы пробираться сквозь демагогию и выводить политиков на чистую воду», — добавил он.