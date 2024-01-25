Прошли скрин-тесты на роль Супергерл в обновленной киновселенной DC. THR узнал, кто в них участвовал

В выборке остались актрисы — Милли Олкок, наиболее известная по роли принцессы Рейниры Таргариен в «Доме Дракона», и Мэг Доннелли, снявшаяся в сериале «Винчестеры» и озвучившая Супергерл а анимационных проектах по комиксам DC. У персонажа выйдет собственный фильм по мрачному комиксу «Супергерл: Женщина завтрашнего дня», но перед этим она появится в фильме про Супермена от Ганна.