Прошли скрин-тесты на роль Супергерл в обновленной киновселенной DC. THR узнал, кто в них участвовал

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:55
Кадр: Max/YouTube

Накануне в Атланте состоялись скрин-тесты на роль Супергерл в обновленной киновселенной DC, на которых присутствовали режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран. Число претенденток сузилось до двух, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

В выборке остались актрисы — Милли Олкок, наиболее известная по роли принцессы Рейниры Таргариен в «Доме Дракона», и Мэг Доннелли, снявшаяся в сериале «Винчестеры» и озвучившая Супергерл а анимационных проектах по комиксам DC. У персонажа выйдет собственный фильм по мрачному комиксу «Супергерл: Женщина завтрашнего дня», но перед этим она появится в фильме про Супермена от Ганна.

«Супермен — это парень, посланный на Землю и воспитанный любящими родителями, а Супергерл в этой истории — персонаж, выросший на куске Криптона. Она видела, как все вокруг нее каким‑то ужасным образом погибали, поэтому ее персонаж гораздо более измучен», — делился Ганн видением персонажей.

У грядущего фильма про супергероиню пока нет режиссера.

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