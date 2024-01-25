Doxa признали нежелательной организацией

Как говорится в сообщении комиссии в ее телеграм-канале, «маскировавшаяся под студенческое издание откровенно вражеская организация „Mnenie media z.s.“», зарегистрированная в Чехии, «причастна к обучению диверсионной деятельности». Так, Doxa публиковала «инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов».