Издание Doxa признали нежелательной организацией, сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев. Генпрокуратура поддержала обращение парламентской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
Как говорится в сообщении комиссии в ее телеграм-канале, «маскировавшаяся под студенческое издание откровенно вражеская организация „Mnenie media z.s.“», зарегистрированная в Чехии, «причастна к обучению диверсионной деятельности». Так, Doxa публиковала «инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов».
Комиссия Госдумы просила Генпрокуратуру признать работу Doxa экстремистской еще в ноябре 2022 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что издание «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер», добавил «Коммерсант».
В Госдуме напомнили, что за взаимодействие с нежелательными организациями и их финансирование предусмотрена административная (ст.20.33 КоАП РФ) и уголовная (ст.284.1 УК РФ) ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.