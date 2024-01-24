Элтон Джон выпустит книгу о своем прощальном гастрольном туре

Британский музыкант Элтон Джон опубликует книгу, рассказывающую о его прощальном гастрольном туре «Farewell Yellow Brick Road». Об этом сообщил Rolling Stone.
Издание выйдет в сентябре. В нем Джон расскажет о туре продолжительностью в 330 дней, а также своих мыслях и воспоминаниях, которые пришли к нему во время гастролей 2018–2023 годов.
«Это было прекрасное путешествие — создавать книгу и вспоминать людей и места, которые определили невероятную главу в моей жизни», — поделился музыкант.
Джон отметил, что книга будет посвящена не только последним пяти годам его творчества, но и событиям других лет. В ней можно будет также найти редкие фото артиста, рисунки, открытки и постеры.
Вступительное слово к мемуарам написал Дэвид Фурниш — креативный директор тура Джона и его многолетний партнер. Книгу «Farewell Yellow Brick Road Элтона Джона: воспоминания о моей жизни в туре» выпустит издательство Hyperion Avenue.