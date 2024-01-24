В Петербурге пассажирский автобус наехал на пешеходов. Пострадали пять человек

В Петербурге в Васиеостровском районе пассажирский автобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. Об этом рассказали в телеграм-канале городской полиции.
Инцидент произошел около 16:00 на улице Беринга. По какой причине автобус съехал с дороги, неизвестно. Пострадали пять человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести.
По предварительным данным, среди пострадавших не было детей. К месту аварии приехали машины скорой помощи и противопожарных служб. Полиция начала проверку по факту аварии.
Расследованием инцидента займутся районная прокуратура и петербургский комитет по транспорту. Глава комтранса Валентин Енокаев взял ситуацию на личный контроль.
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