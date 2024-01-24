Сирша Ронан рассказала, что отказалась от роли «странной Барби»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:44
Фото: кадр с канала Variety/YouTube

Ирландская актриса Сирша Ронан, известная по фильмам «Маленькие женщины» и «Милые кости», отказалась от роли в фильме «Барби». Об этом она рассказала в интервью Variety.

Актрисе предлагали сыграть «странную Барби». Ронан даже получила сцену из фильма, но не смогла принять участие в съемках. Сцена в результате так и не появилась в картине.

«Думаю, я была бы странной девочкой, которая говорит сама с собой и всегда носит с собой свою собачку, а еще все время говорит с этой собачкой и не смотрит ни на кого», — поделилась Ронан.

По словам артистки, в своей сцене она должна была сыграть вместе с Кейт МакКиннон, которая в итоге исполнила роль основной «странной Барби». «Это было бы мило», — отметила Ронан.

Также в фильме Греты Гервиг должен был сыграть Тимоте Шаламе. Актер, в свою очередь, не смог присоединиться к проекту из‑за занятости. Какую роль исполнил бы он, Ронан не смогла сказать.

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