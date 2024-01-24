В Петербурге студент из Донецка донес на астронома за сине-желтую нашивку и антивоенную позицию

Студент же, заявивший на нее, получил высшее образование в Донецке, отслужил на фронте добровольцем, а после поступил в СПбГУ, где изучает международные отношения. Издание называет молодого человека публичной личностью, которая выступает в качестве спикера на различных мероприятиях, но имени его не уточняет.