В Петербурге студент из Донецка донес на астронома за сине-желтую нашивку и антивоенную позицию

Семён Гудошников
Сегодня в 21:06
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Студент СПбГУ из Донецка пожаловался в полицию на сотрудницу Института прикладной астрономии РАН, которая в разговоре с ним поддержала Украину. Об этом сообщает «Фонтанка».

22-летний студент вступил в диалог с 45-летней ученой на станции метро «Достоевская». В ходе разговора женщина выразила мирную позицию, а на рюкзаке у нее был шеврон в виде сине-желтого флага размером 5×3 см.

В действиях петербурженки усмотрели нарушение административной статьи о дискредитации Российской армии. Ей грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

«Фонтанка» уточняет, что сотрудница института астрономии в начале военной операции вместе с другими учеными подписала открытое письмо против военных действий.

Студент же, заявивший на нее, получил высшее образование в Донецке, отслужил на фронте добровольцем, а после поступил в СПбГУ, где изучает международные отношения. Издание называет молодого человека публичной личностью, которая выступает в качестве спикера на различных мероприятиях, но имени его не уточняет.

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