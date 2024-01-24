Том Йорк написал музыку для фильма «Confidenza»

Британский музыкант Том Йорк, известный как фронтмен группы Radiohead, написал саундтрек для фильма «Confidenza». Об этом сообщил Pitchfork.
Картину снял итальянский кинематографист Даниэль Лучетти. Он представит свою работу на международном кинофестивале в Роттердаме. Фильм основан на одноименном романе Доменико Старноне, вышедшем в 2019 году.
Музыка для «Confidenza» стала первой работой Йорка в кинематографе почти за пять лет. До этого вокалист Radiohead работал над музыкальным сопровождением «Суспирии» Луки Гуаданьино.
Он также помогал написать музыку для драмы «Сиротский Бруклин» в 2020 году, но в этом случае Йорк не был основным создателем саундтрека.
«Confidenza» расскажет об учителе старшей школы, который влюбляется в свою бывшую ученицу. В картине, которую представители фестиваля в Роттердаме называют «энигматической, клаустрофобной и напряженной», снялись Элио Джермано, Виттория Пуччини и Изабелла Феррари.