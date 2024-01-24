СМИ: Бритни Спирс внесли в черный список отеля из‑за жалоб других постояльцев

По словам источника издания, «Бритник останавливалась в Four Seasons в Вестлейк-Вилладж на протяжении лет, но недавно она стала головной болью для сотрудников». «В прошлом ей уже запрещали останавливаться в отеле, потом разрешали, а теперь запретили снова», — рассказал он.