СМИ: Бритни Спирс внесли в черный список отеля из‑за жалоб других постояльцев

Американскую певицу Бритни Спирс внесли в черный список отеля Four Seasons в Лос-Анджелесе, поскольку на нее пожаловались другие постояльцы гостиницы. Об этом сообщил The Sun.
Спирс, по словам гостей отеля, демонстрировала «странное поведение». В частности, она посещала бассейн в обнаженном виде. Действия певицы смущали других постояльцев и рассстраивали сотрудников гостиницы.
По словам источника издания, «Бритник останавливалась в Four Seasons в Вестлейк-Вилладж на протяжении лет, но недавно она стала головной болью для сотрудников». «В прошлом ей уже запрещали останавливаться в отеле, потом разрешали, а теперь запретили снова», — рассказал он.
Певице больше не разрешено посещать спа-комплекс. «Бритни может быть знаменитостью первого порядка, но она не может носиться по Four Seasons, делая что ей вздумается», — пояснил собеседник СМИ.
Официально отель не подтвердил информацию о внесении Спирс в черный список. Сама артистка назвала новость неправдой.