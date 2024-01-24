Из Института генетики РАН уволили директора, который заявлял, что люди в прошлом жили 900 лет

Кудрявцев также изложил на конференции свою версию о «снижении продолжительности жизни». По его утверждениям, до Всемирного потопа люди жили 900 лет. Биолог в своих расчетах руководствовался Библией, из которой вывел, что Адам жил 930 лет, а Мафусаил, дед Ноя — 969 лет. Среди других скандальных заявлений Кудрявцева на той конференции — что Земля может прокормить лишь 5 млрд человек, а через 500 лет у нас на останется пахотных территорий.