Из Института генетики РАН уволили директора, который заявлял, что люди в прошлом жили 900 лет

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков уволил с должности директора Института обшей генетики РАН Александра Кудрявцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Минобрнауки.
Исполняющим обязанности института назначили доктора биологических наук Андрея Мисюрина. Его кандидатура была согласована с РАН.
Экс-директор института Александр Кудрявцев оказался в центре скандала после выступления на научно-богословской конференции «Бог — человек — мир», которая прошла в марте прошлого года. В своем докладе ученый утверждал, что причина многих генетических болезней человека — грех, в тои числе первородный.
Кудрявцев также изложил на конференции свою версию о «снижении продолжительности жизни». По его утверждениям, до Всемирного потопа люди жили 900 лет. Биолог в своих расчетах руководствовался Библией, из которой вывел, что Адам жил 930 лет, а Мафусаил, дед Ноя — 969 лет. Среди других скандальных заявлений Кудрявцева на той конференции — что Земля может прокормить лишь 5 млрд человек, а через 500 лет у нас на останется пахотных территорий.