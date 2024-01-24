«Война неизбежна»: вышел трейлер сериала «Сегун»

Американский телеканал FX показал новый трейлер сериала «Сегун». Первая серия появится в эфире, а также на Hulu 27 февраля.
Сериал основан на одноименном бестселлере Джеймса Клавелла и представляет Японию 1600 года глазами британского моряка. Чудом избежав смерти, штурман знакомится с культурой далекой от европейцев страны и становится правой рукой влиятельного военачальника. Вместе с ним пришелец оказывается втянут в гражданскую войну за титул сегуна, фактического правителя страны.
Новый трейлер обещает зрителям масштабные (и жестокие) боевые сражения японских армий и погружение в мир интриг императорского дворца. События книги и сериала вдохновлены историей прихода к власти клана Токугава.
В главных ролях здесь можно увидеть Анну Саваи («„Монарх“: Наследие монстров»), Хироюки Санаду («Джон Уик-4») и Космо Джарвиса («Острые козырьки»).
Это будет уже не первая многосерийная экранизация романа Клавелла. В 1980 году вышел мини-сериал «Сёгун», который забрал три награды на премии «Золотой глобус»: за лучшие женскую и мужскую роли, а также в номинации «Лучший драматический сериал».