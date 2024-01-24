Британский зоопарк пытается отучить попугаев ругаться матом

От новой стратегии воспитания он ждет, что восемь попугаев научатся у сородичей подражать более приятным звукам вроде шума машин. В то же время он опасается, что остальные 92 птицы подцепят ругательства у «хулиганов», и тогда в вольер можно будет пускать только взрослых.