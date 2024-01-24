Британский зоопарк пытается отучить попугаев ругаться матом

В зоопарке дикой природы графства Линкольншир восьмерых попугаев попробуют отучить ругаться матом и отправят на перевоспитание в другую стаю. Об этом пишет Би-би-си.
В 2020 году сотрудникам парка пришлось изолировать от посетителей пятерых африканских серых попугаев из‑за их пристрастия к нецензурной брани. В этом году команда решила поменять подход: теперь пятерых пернатых, а также еще троих новых матерщинников подселят к 92 более спокойным сородичам.
«Когда мы собирались перевезти попугаев, нас до глубины души потрясла их речь. Это не просто ругань, а настоящий мат», — поделился с CNN исполнительный директор парка Стив Николс.
От новой стратегии воспитания он ждет, что восемь попугаев научатся у сородичей подражать более приятным звукам вроде шума машин. В то же время он опасается, что остальные 92 птицы подцепят ругательства у «хулиганов», и тогда в вольер можно будет пускать только взрослых.
Николс отмечает, что, несмотря на долгую изоляцию, пять птиц хорошо приживаются в стае, однако все равно изредка матерятся и даже смеются, подражая самой распространенной реакции на их нецензурную речь.
Попугаи точно повторяют звуки, которые они слышат, поэтому «у шести из них мужские голоса, у двух женские, и, когда они все ругаются, это звучит просто ужасно», — делится глава зоопарка.
Африканские серые попугаи очень социальны, в дикой природе они образуют группы до 1000 птиц, которые собираются на ночлег и общаются друг с другом с помощью различных звуков.
Исследователи считают, что их интеллект практически не имеет аналогов в животном мире и сравним с интеллектом обезьян, китов и дельфинов.
Африканским серым особенно легко подражать ругательствам, поскольку они почти всегда произносятся в одном тоне и контексте, без каких‑либо других слов, окружающих их, поясняет Николс.
«Когда вы говорите кому‑то, чтобы он шел к черту, вы обычно говорите с одной интонацией», — сказал он.
Пока что в парке надеются, что попугаи усвоят звуки, издаваемые стаей, и исправят свой грязный язык.
«Мы разместили их там, где много звуков, что просто замечательно, от скрипа ворот до хлопанья дверей, смеха людей и мобильных телефонов», — говорит Николс.
«Я надеюсь, что это часть периода привыкания, но не думаю, что они когда‑нибудь перестанут ругаться, потому что, как только кто‑то начинает ругаться, они тоже начинают ругаться», — добавил глава парка.