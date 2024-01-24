В Кыргызстане не будут закрывать дела об изнасилованиях из‑за примирения сторон и истечения сроков

Поводом для принятия поправок стало громкое дело о насилии над женщиной, отмечает Kosa. В сентябре 2023 года житель Бишкека проник в дом к бывшей жене и отрезал ей нос и уши. Ранее женщина сообщала о случаях побоев и изнасилования со стороны партнера. Несмотря на это, незадолго до нападения на потерпевшую суд в качестве меры пресечения отправил обвиняемого под пробационный надзор.