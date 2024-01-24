В Кыргызстане не будут закрывать дела об изнасилованиях из‑за примирения сторон и истечения сроков

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об изменениях в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах республики. Теперь в стране запретят закрывать дела по тяжким преступлениям из‑за примирения сторон и истечения сроков давности. Об этом пишет сайт лидера государства.
«Закон принят в целях обеспечения прав на половую неприкосновенность и половую свободу, а также жизни и здоровья от преступных посягательств», — пояснили в пресс-службе президента.
Также обвиняемых в изнасиловании перестанут отпускать под пробационный надзор или залог. По мнению законодателей, это подрывало доверие потерпевших к правоохранительной системе.
Поводом для принятия поправок стало громкое дело о насилии над женщиной, отмечает Kosa. В сентябре 2023 года житель Бишкека проник в дом к бывшей жене и отрезал ей нос и уши. Ранее женщина сообщала о случаях побоев и изнасилования со стороны партнера. Несмотря на это, незадолго до нападения на потерпевшую суд в качестве меры пресечения отправил обвиняемого под пробационный надзор.
В 2022 году Cabar.asia заметило, что, по статистике Верховного суда Кыргызстана, насильники избегали реального тюремного срока в 2/3 случаев. В то же время количество таких преступлений в стране растет с каждым годом, в 2023 году их было зафиксировано на 40% больше.