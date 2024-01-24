Александринский театр выпустил альбом и виниловую пластинку неизданной музыки из спектаклей

Национальный драматический театр России выпустил цифровой альбом и виниловую пластинку «Музыка Александринского театра». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.
В сборник вошли 18 композиций из знаковых спектаклей Александринки. К примеру, в альбоме появилась музыка Александра Глазунова к легендарному спектаклю В.Э.Мейерхольда «Маскарад» (1917 г.) по драме Михаила Лермонтова.
Еще в него попала музыка Кары Караева («Увертюра», «Марш», «Тревога», «Вальс», «Бегство») и Андрея Петрова («Мчатся тучи», «Мелодия», «Приезд Раневской», «Танец»).
«За 268 сезонов Александринка накопила измеримое по масштабу творческое наследие. Музыка из знаковых для российской сцены спектаклей впервые будет доступна для прослушивания вне сценического пространства», — отметил директор театра Сергей Емельянов.
Альбом «Музыка Александринского театра» стал первым совместным проектом со стримингом Звук. Цифровой альбом доступен для подписчиков стриминга, а виниловая пластинка продается в сувенирных магазинах Александринского театра. Для подписчиков СберПрайма действует скидка 20% на покупку.