Александринский театр выпустил альбом и виниловую пластинку неизданной музыки из спектаклей

В сборник вошли 18 композиций из знаковых спектаклей Александринки. К примеру, в альбоме появилась музыка Александра Глазунова к легендарному спектаклю В.Э.Мейерхольда «Маскарад» (1917 г.) по драме Михаила Лермонтова.