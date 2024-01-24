Сотрудники Condé Nast выйду на митинг из‑за сокращений. Пикет у офиса пройдет в стиле премии «Оскар»

По его словам, акция станет первой забастовкой в истории компании. Для усиления специфики митинга сотрудники решили организовать его в стиле «Оскар». В 10 утра по восточному времени (в 18.00 по Москве) перед офисом Condé Nast появится красная дорожка, и зона для фотографирования. Через три часа после начала стартует «церемония награждения».