Сотрудники Condé Nast выйду на митинг из‑за сокращений. Пикет у офиса пройдет в стиле премии «Оскар»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:59
Фото: Toa Heftiba/Unsplash

Сотрудники Condé Nast объявили забастовку из‑за затянутых переговоров после того, как гендиректор корпорации Роджер Линч еще в ноябре объявил о намерении сократить 5% персонала. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Более 400 членов профсоюза, работающие Vanity Fair, Vogue, GQ, Allure, Architectural Digest, Bon Appétit, Condé Nast Traveler, Epicurious, Glamour, Self, Teen Vogue и Condé Nast Entertainment, вышли на 24-часовой митинг перед офисом Condé Nast.

Заместитель председателя профсоюза и видеограф Бен Дьюи рассказал, что забастовка связана с тем, что «компания ведет регрессивные переговоры и нарушает закон, отменяя ранее сделанное предложение об увольнениях».

По его словам, акция станет первой забастовкой в истории компании. Для усиления специфики митинга сотрудники решили организовать его в стиле «Оскар». В 10 утра по восточному времени (в 18.00 по Москве) перед офисом Condé Nast появится красная дорожка, и зона для фотографирования. Через три часа после начала стартует «церемония награждения».

«Мы просто хотим показать, как сильно Condé полагается на членов профсоюза в освещении таких важных событий, как номинации на „Оскар“», — объяснил Дьюи.

Протестующих поддержала актриса Энн Хэтэуэй. Она готовилась к фотосессии для издания Vanity Fair, когда узнала о забастовке Conde Nast. После этого она собрала вещи и ушла в знак солидарности.

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