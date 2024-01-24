В Белгородской области упал транспортный самолет, погибли 74 человека

Ил-76 находятся в эксплутатации с 1973 года, обычно на них перевозят технику и грузы массой до 60 тонн. Такой самолет может перевозить от 145 до 225 человек в зависимости от количества палуб. Как пишет RussianPlanes, к 2021 году было произведено 957 самолётов.