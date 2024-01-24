В Белгородской области упал транспортный самолет, погибли 74 человека

Максим Саблин
Сегодня в 11:58
Фото: Александр Бельтюков / Russian Planes

В Белгородской области рухнул транспортный Ил-76, рассказал источник «Известиям».

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о неком инциденте Корочанском районе области.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — написал он.

Телеграм-канал «Блэтгород» опубликовал кадры крушения. На них видно как самолет падает на землю за домами и происходит взрыв.

В Минбороны заявили, что на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих, пишет РИА «Новости».

По информации телеграм-канала «112», выживших нет. С ним соглашается специализирующийся на военной авиации канал Fighterbomber.

«Украинская правда» сообщает, что борт был сбит ВСУ, а самолет перевозил ракеты С-300.

Незадолго до падения, в Белгороде сработало оповещение о ракетной опасности. Минобороны также отчиталось о сбитом над регионом беспилотнике.

Ил-76 находятся в эксплутатации с 1973 года, обычно на них перевозят технику и грузы массой до 60 тонн. Такой самолет может перевозить от 145 до 225 человек в зависимости от количества палуб. Как пишет RussianPlanes, к 2021 году было произведено 957 самолётов.

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