В Белгородской области упал транспортный самолет, погибли 74 человека

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — написал он.
Телеграм-канал «Блэтгород» опубликовал кадры крушения. На них видно как самолет падает на землю за домами и происходит взрыв.
В Минбороны заявили, что на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих, пишет РИА «Новости».
По информации телеграм-канала «112», выживших нет. С ним соглашается специализирующийся на военной авиации канал Fighterbomber.
Незадолго до падения, в Белгороде сработало оповещение о ракетной опасности. Минобороны также отчиталось о сбитом над регионом беспилотнике.
Ил-76 находятся в эксплутатации с 1973 года, обычно на них перевозят технику и грузы массой до 60 тонн. Такой самолет может перевозить от 145 до 225 человек в зависимости от количества палуб. Как пишет RussianPlanes, к 2021 году было произведено 957 самолётов.