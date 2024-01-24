Райан Гослинг раскритиковал жюри «Оскара» за то, что Грета Гервиг и Марго Робби не были номинированы

Райан Гослинг выразил разочарование тем, что его партнеры по фильму «Барби» Марго Робби и Грета Гервиг остались без номинаций на «Оскар». Актер разослал в издания пресс-релиз и выразил поддержку актрисе и режиссеру.
Актер отметил, что номинация на премию лучшему актеру второго плана за роль Кена стала для него большой честью. В то же время, по его словам, «нет Кена без Барби, и нет фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби — двух людей, наиболее ответственных за создание этого исторического, всемирно известного фильма».
«Без их таланта, старания и гениальности никто из участников фильма не получил бы признания. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в своих категориях, — значит не сказать ничего», — говорит Гослинг.
«Вопреки всему, не имея ничего, кроме пары бездушных кукол без одежды и, к счастью, без промежности, они заставили нас смеяться, они разбили наши сердца, они подтолкнули культуру и сделали историю. Их работа должна быть признана наряду с другими очень достойными номинантами», — уверен он.
«Я очень рад за Америку Ферреру и других невероятных артистов, которые вложили свой талант в создание этого новаторского фильма», — заканчивается заявление.
Гослинг не стал первым актером из «Барби», поддержавшим Гервиг и Робби. В интервью Variety Америка Феррера, которая может получить премию как лучшая актриса второго плана, также выразила недовольство тем, что жюри проигнорировало ее коллег.
«Грета сделала практически все, что может сделать режиссер, чтобы заслужить эту награду. Она создала этот мир, взяла что‑то, что не имело ценности для большинства людей, и сделала это глобальным феноменом. Очень обидно не видеть ее в этом списке», — сказала Феррера.
Кроме номинаций Гослинга и Ферреры, «Барби» также может получить награды за дизайн костюмов, постановку и две оригинальные песни («I’m Just Ken» и «What Was I Made For?»).