Райан Гослинг раскритиковал жюри «Оскара» за то, что Грета Гервиг и Марго Робби не были номинированы

Актер отметил, что номинация на премию лучшему актеру второго плана за роль Кена стала для него большой честью. В то же время, по его словам, «нет Кена без Барби, и нет фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби — двух людей, наиболее ответственных за создание этого исторического, всемирно известного фильма».