Оставшиеся серии второго сезона «Неуязвимого» выйдут в марте

«Учитывая, что в это время года [конец осени — зима] происходит много событий: День благодарения, Рождество, Новый год — и все проводят много времени с семьей, я думаю, что сериалы теряются в этой суматохе. Поэтому я считаю, что хорошо взять паузу. И с точки зрения повествования это сделает вещи немного более сильными. И люди поймут, о чем я говорю, когда начнется сезон», — сказал он.