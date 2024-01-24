Оставшиеся серии второго сезона «Неуязвимого» выйдут в марте

Prime Video объявил дату выхода второй части второго сезона мультсериала «Неуязвимый». Его релиз состоится 14 марта.
Последняя серия проекта вышла в ноябре 2023 года. Создатель проекта Роберт Киркман не стал выпускать последние четыре серии сезона из‑за праздников.
«Учитывая, что в это время года [конец осени — зима] происходит много событий: День благодарения, Рождество, Новый год — и все проводят много времени с семьей, я думаю, что сериалы теряются в этой суматохе. Поэтому я считаю, что хорошо взять паузу. И с точки зрения повествования это сделает вещи немного более сильными. И люди поймут, о чем я говорю, когда начнется сезон», — сказал он.
Сериал рассказывает о семнадцатилетнем Марке Грейсоне — сыне самого могущественного супергероя планеты Омни-мэна, который развивает свои собственные силы и обнаруживает, что наследие его отца не такое славное, каким кажется. Последний раз зрители видели, как Марк воссоединился со своим отцом, а также узнали, что у него есть сводный брат по имени Оливер.
«Неуязвимый» снят по комиксу создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана. Марка Грейсона озвучил звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ен, его отца — Дж.-К.Симмонс, известный по фильмам «Человек-паук» и «Одержимость», а Аллена — комик Сет Роген. Других персонажей мультсериала озвучили Марк Хэмилл, Сандра О, Махершала Али, Закари Куинто, Зази Битз и Джиллиан Джейкобс.