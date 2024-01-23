Умер актер Гэри Грэм, известный по роли вулканского посла Совала в «Звездном пути»

«Гэри был смешным, с саркастичным чувством юмора, но добрым, он боролся за то, во что верил, был преданным христианином и очень гордился своей дочерью Хейли. Случившееся было неожиданным, так что, пожалуйста, помолитесь за нашу дочь», — добавила Лавель.