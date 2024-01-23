Умер актер Гэри Грэм, известный по роли вулканского посла Совала в «Звездном пути»

Умер американский актер Гэри Грэм, известный по роли вулканского посла Совала в кинофраншизе «Звездный путь». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на экс-супругу артиста Сюзан Лавель.
Грэму было 73 года. Причины его смерти остались неизвестными. У актера остались жена Бекки и дочь Хейли от первого брака. «Все мы совершенно опустошены, в особенности наша дочь Хейли», — рассказала Лавель.
Она отметила, что Бекки была рядом с Грэмом, когда его не стало. Сама Бекки пока не прокомментировала смерть мужа.
«Гэри был смешным, с саркастичным чувством юмора, но добрым, он боролся за то, во что верил, был преданным христианином и очень гордился своей дочерью Хейли. Случившееся было неожиданным, так что, пожалуйста, помолитесь за нашу дочь», — добавила Лавель.
Грэм родился 6 июня 1950 года в Калифорнии. В середине 70-х годов он начал сниматься в телесериалах, в том числе таких проектах как «Невероятный Халк», «Старски и Хатч» и «Восьми достаточно».
В 80-х Грэм появился в более заметных ролях, снялся в фильмах «Все верные ходы» и сериале «Детективное агентство „Лунный свет“», а затем — во франшизе «Чужая нация». В 2001 году Грэм присоединился ко вселенной «Звездного пути».