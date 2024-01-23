Лудакрис выпустит телесериал по мотивам собственной жизни

Проект выйдет на стриминговом сервисе BET+. Он расскажет о пути музыканта, который начался на диджей-сцене в Атланте. Сюжет сосредоточится на злоключениях группы, которая готова на все, чтобы улучшить рейтинги своей хип-хоп-радиостанции.