Лудакрис выпустит телесериал по мотивам собственной жизни

Американский рэпер и актер Лудакрис, известный по кинофраншизе «Форсаж», представит сериал по мотивам собственной жизни. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Проект выйдет на стриминговом сервисе BET+. Он расскажет о пути музыканта, который начался на диджей-сцене в Атланте. Сюжет сосредоточится на злоключениях группы, которая готова на все, чтобы улучшить рейтинги своей хип-хоп-радиостанции.
Сценарий сериала напишут Ной Гарденсварц, работавший над «Удивительной миссис Мейзел». Он же станет исполнительным продюсером шоу наряду с самим Лудакрисом и его менеджером Чакой Зулу.
Проект выпустит студия Universal Television при участии лейбла Disturbing Tha Peace, запущенного Лудакрисом в 90-х годах вместе с Зулу. В разработке шоу примут участие Ларри Уилмор, Малкольм Д. Ли, Доминик Телсон, Джефф Диксон, Джош Братмен и Дэвид Блэкман.