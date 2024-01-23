Колин Ферт снимется в мини-сериале «Локерби». Он сыграет доктора, потерявшего в теракте дочь

Британский актер Колин Ферт, известный по фильмам «Король говорит!» и «Реальная любовь», снимется в мини-сериале «Локерби». Об этом сообщил Deadline.
Ферт сыграет доктора Джима Свира, дочь которого погибла в результате взрыва на борту авиалайнера Boeing 747. Самолет упал в декабре 1988 года в шотландском городе Локерби, направляясь из Лондона в Нью-Йорк.
Трагедия унесла жизни 270 человек. Близкие жертв теракта объединились вокруг Свира, чтобы вместе бороться за правосудие, а также за раскрытие правды о причинах авиакатастрофы.
Сериал с участием Ферта расскажет об усилиях Свира, которые стоили его семье стабильности и привели с полному разочарованию доктора в системе правосудия. Проект будет основан на книге Свира и Питера Биддулфа.
В сериале будет пять эпизодов. Их сценарий напишет Дэвид Харровер при участии Мэриан Хамиди. Режиссерами шоу выступят Отто Батхерст («Острые козырьки») и Джим Лоуч. Съемки начнутся в первой половине 2024 года.
В 2001 году офицера ливийской разведки Абдельбасета аль-Меграхи осудили за смерть пассажиров и экипажа самолета, а также мирных жителей Локерби. Экс-лидер Ливии Муаммар Каддафи позднее признал ответственность его страны за авиакатастрофу и даже выплатил компенсации семьям жертв.
Однако Свир не считал аль-Меграхи ответственным за трагедию и стал активистом кампании за его освобождение. В 2012 году аль-Меграхи скончался вскоре после освобождения по соображениям милосердия.