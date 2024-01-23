В Пермском крае проводница поезда по ошибке высадила людей посреди леса. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на одну из пассажирок.
Жительница Екатеринбурга Анастасия рассказала, что добиралась в город Чернушка. Около полуночи проводница заявила ей и еще нескольким человекам, что они доехали до нужной станции.
Однако, когда пассажиры вышли из вагона, они поняли, что проводница перепутала станции. Так люди оказались посреди ночи на станции Щучье Озеро. До Чернушки им пришлось идти пешком.
«Мы шли километры по лесу. Света нет, только рельсы, и все. Ни фонаря, ни домика, связи нет. У меня все ноги окоченели, по пояс снега у нас», — рассказала екатеринбурженка.
По словам девушки, спустя примерно полчаса замерзших людей подобрал товарный поезд. На нем пассажиры, в том числе несколько женщин с детьми, добрались до Чернушки.
В городе Анастасии пришлось обратиться в больницу за медпомощью: девушка пострадала из‑за сильного переохлаждения. Родители пассажирки, которые ждали ее на вокзале в Чернушке, заявили, что проводница поезда могла быть пьяна.
Женщина, как отметили они, не смогла дать внятного ответа на вопрос, где их дочь и почему она вышла из вагона преждевременно. Проводница, как выяснили родители Анастасии, перепутала время прибытия и не знала, что поезд отстал от расписания.
Сама екатеринбурженка отметила, что действия проводницы вызвали к нее вопросы еще на станции отправления. «Все с самого начала было не по правилам, так сказать. Она даже не посадила меня в вагон изначально», — рассказала она.
«Я подошла к вагону — должны проверить документы, как обычно. А никого не было. Я сама зашла, постучалась к ней в кабинку. Она такая: „Ой, давайте ваши документы, я там не стою, потому что холодно“», — поделилась девушка.